Visites guidées et exposition Centre culturel et spirituel mariste Toulon

Var

Visites guidées et exposition Centre culturel et spirituel mariste, 18 septembre 2021 10:00, Toulon

18 et 19 septembre Visites guidées et exposition * A l’occasion de l’anniversaire des 175 ans de présence de la congrégation des pères maristes dans la rade de Toulon, les pères maristes et le CCSM vous accueillent pour une visite de la chapelle Sainte-Rita. Une exposition historique sur les « 175 ans de présence mariste à Toulon” sera présentée en visite libre ainsi que des diaporamas sur l’histoire des établissements scolaires maristes du Var, Le cours Fénelon à Toulon, L’externat Saint-Joseph- La Cordeille à Ollioules et L’institut Sainte-Marie à La Seyne-sur-Mer. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

Port du masque et passe sanitaire

Centre culturel et spirituel mariste 22 rue Victor Clappier, 83000 Toulon Toulon 83081 Haute Ville Var

04 94 93 29 59 https://www.centremariste.fr

Le CCSM s’engage dans une mission d’accueil, de rencontre, de dialogue et de partage sur les plans spirituels, théologiques, culturels et sociétaux.

Age minimum 7 Age maximum 99