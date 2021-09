Aubusson Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat Aubusson, Creuse Exposition « Sallandrouze de Lamornaix » Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Dimanche 19 septembre, 15h00 Exposition « Sallandrouze de Lamornaix » * Partez à la découverte de Sallandrouze de Lamornaix. Histoire d’une manufacture d’exception. C’est la première fois qu’une exposition est consacrée à cette manufacture et à ses productions dont l’histoire demeure encore trop peu connue. L’exposition, qui présente une quarantaine d’œuvres, s’organise de façon chronologique, suivant les trois directeurs successifs de la manufacture : Jean Sallandrouze (1760-1826), son fils, Charles Sallandrouze (1808-1867) et enfin son petit-fils, Octave Sallandrouze (1834-1897). A ces trois figures répondent trois périodes pour l’entreprise : son élaboration au début du siècle, un âge d’or s’étendant des années 1810 aux années 1860 auquel succèdent des difficultés financières qui mèneront à l’arrêt de la production en 1878. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat 16 avenue des lissiers, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse

05 55 66 66 66 https://www.cite-tapisserie.fr/fr

Espace d’exposition temporaire de la Cité internationale de la tapisserie.

Crédits : ©cité_internationale_de_la_tapisserie Gratuit

