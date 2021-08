Dunières Centre culturel des Moulins Dunières, Haute-Loire VIDEO PROJECTION COMMENTEE « C’ETAIT DUNIERES « Centre culturel des Moulins Dunières Catégories d’évènement: Dunières

Samedi 18 septembre, 10h00, 20h30 VIDEO PROJECTION COMMENTEE « C’ETAIT DUNIERES « * Découvrez :

– les faits marquants de l’histoire de Dunières, de sa construction, de sa vie, de son développement au cours des siècles.

– le patrimoine industriel au fil de l’eau de la Dunière et remémoration des diverses industries des années 50 dont certaines existent encore aujourd’hui *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 21h30

Centre culturel des Moulins 3 rue des moulins DUNIERES Dunières 43220 Haute-Loire

