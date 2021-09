Portivy Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon Morbihan, Portivy Géographie et presqu’île : une belle histoire 1566 – 1883 Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon Portivy Catégories d’évènement: Morbihan

Géographie et presqu'île : une belle histoire 1566 – 1883 Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Géographie et presqu’île : une belle histoire 1566 – 1883 * Au cours des siècles l’intérêt pour la presqu’île de Quiberon et son environnement maritime a perduré. Sa baie aux eaux profondes et abritée des vents dominants en fit un abri pour de nombreux vaisseaux, voire des escadres. Cet environnement poissonneux associé à un sol fertile vit se développer une flotte de pêche mais également une flotte de caboteurs. Cette richesse mais aussi ses côtes orientales propices à des débarquements furent, au cours des siècles, des objectifs non seulement pour des pays étrangers mais aussi ennemis. C’est pourquoi, dès le XVII° siècle, les dirigeants français durent défendre cet accès facile au pays. C’est en cheminant à travers une trentaine de cartes anciennes que tous ces sujets seront développés. *

Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon rue curie 56510 Saint-Pierre Quiberon Portivy 56510 Morbihan

