Table ronde autour de l’exposition « Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron » Centre Culturel André Malraux, 18 septembre 2021 15:30, Agen. Journée du patrimoine 2021 Centre Culturel André Malraux. Gratuit 05 53 87 88 40

Samedi 18 septembre, 15h30 Table ronde autour de l’exposition « Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron » * Un moment d’échanges autour de l’exposition « Inventer la couleur » et des découvertes de Louis Ducos du Hauron. En présence des artistes, de Nathalie Boulouch, historienne de l’art contemporain et de la photographie, et de François Saint Pierre, commissaire d’exposition. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 18h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Centre Culturel André Malraux 6 rue Ledru-Rollin, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne

05 53 66 54 92 http://www.agen.fr

Le Centre Culturel André-Malraux est un lieu ouvert, un lieu de vie qui reste un élément moteur de la vie culturelle Agenaise.

