Le quartier du Val d’Auron est habité au moins depuis la Protohistoire. Il abrite, à Lazenay, une importante nécropole sous tumuli de l’âge du Fer. Des établissements agricoles et viticoles s’y installent à l’époque gallo-romaine puis au Moyen Âge. Ce quartier connaît une seconde vie et un développement sans précédent après la création du lac artificiel en 1977.

