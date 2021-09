Exposition d’artisans d’art Centre Bradford, 18 septembre 2021 10:00, Aussillon.

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre

Exposition d’artisans d’art

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre, de 10 heures à 18 heures, la ville d’Aussillon, en partenariat avec l’agglomération Castres-Mazamet, le conseil départemental et la chambre de métiers et d’artisanat du Tarn, présentera douze artisans d’art au sein du centre Bradford et de l’exposition Hollywool (sur l’industrie du délainage).

Une occasion unique de découvrir des savoir-faire d’exception et des entreprises du patrimoine vivant dans un cadre remarquable, s’agissant du bâtiment le plus emblématique de l’histoire industrielle du Mazamétain.

Et la possibilité d’un premier contact et de s’informer pour les jeunes gens et personnes intéressées par ces filières d’excellence.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre avec passe sanitaire



Centre Bradford 3 rue de Bradford 81200 Aussillon Aussillon 81200 Tarn

05 63 98 8615 http://www.ville-aussillon.fr https://www.facebook.com/Ville.Aussillon

Le centre Bradford est une pépinière d’entreprises, qui comprend une salle d’exposition, avec jusqu’en septembre une rétrospective de l’industrie locale de la laine (“Hollywool”).

Crédits : @ ville d'Aussillon