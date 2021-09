Angles Centre-Bourg Angles, Vendée Les parcours patrimoine citoyens : J’aime mon patrimoine, je le préserve ! Centre-Bourg Angles Catégories d’évènement: Angles

Vendée

Les parcours patrimoine citoyens : J’aime mon patrimoine, je le préserve ! Centre-Bourg, 18 septembre 2021 14:00, Angles. Journée du patrimoine 2021 Centre-Bourg. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 0784966039

Samedi 18 septembre, 14h00 Les parcours patrimoine citoyens : J’aime mon patrimoine, je le préserve ! * En compagnie d’un âne bâté (âne équipé de paniers), partez nettoyer les abords de la commune. Durant le parcours, découvrez ou redécouvrez les lieux emblématiques de la commune à travers les commentaire d’une bénévole.

Parcours d’environ 1,5km

Gants et sacs poubelle conseillés

Accessible poussette et PMR *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

*

Places limitées, sur inscription, prévoir gants et sacs poubelle

Centre-Bourg 85750 Angles Angles 85750 Vendée Crédits : ©Mairie d’Angles Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Angles, Vendée Autres Lieu Centre-Bourg Adresse 85750 Angles Ville Angles Age maximum 99 lieuville Centre-Bourg Angles