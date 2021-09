Anamorphose Centre Arc-en-Ciel, 17 septembre 2021 18:00, Liévin.

Journée du patrimoine 2021 Centre Arc-en-Ciel. Gratuit 0321448510

17 et 18 septembre

Anamorphose

*

ALEXIS DECONINCK

“Je pratique l’installation et la sculpture. Mes lieux d’expression privilégiés touchent à l’architecture, à l’espace et à nos modes d’habiter. J’ai commencé ma pratique comme architecte, avec la volonté d’installer des oeuvres dans l’espace public en dialogue avec l’environnement bâti. ”

Je présente deux installations. La première pose la question suivante :

Quelle humanité donner à l’acte de faire la ville ?

Depuis quelques années, je fais des interventions visant à transformer des objets du vocabulaire architectural et urbain pour produire une narration poétique. Suite à l’une de ces expériences, je me suis intéressé particulièrement à ces blocs en béton appelés “bloc New Jersey”. Leur usage s’est systématisé et généralisé en ville. Légitimés dans un premier temps par les transformations de la ville en chantier, maintenant des nécessités sécuritaires permettent d’en installer partout pour servir au contrôle social. Cette première installation évoque les déshérences multiples qui accompagnent les projets d’aménagement. Elle exprime mon rapport ambigu à la ville, à la fois protectrice et brutale.

La seconde installation est un jeu de lumière et de perspective. Elle joue entre la 2 et la 3D, entre le dessin et l’espace. Elle s’inscrit dans un domaine parallèle de l’histoire de l’art, presque anecdotique, celui de l’anamorphose.

Exposition réalisée dans le cadre de Watch This Space #11.

*

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Entrée libre, sur présentation d’un pass sanitaire



Centre Arc-en-Ciel 9 Place Gambetta, Liévin Liévin 62800 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6797160.jpg 0321448510 https://arcenciel.lievin.fr/ https://www.facebook.com/arcenciellievin

Depuis 1989, le Centre Arc en Ciel, implanté au coeur de l’agglomération de Lens-Liévin, s’attache à offrir une programmation artistique variée et de qualité, aujourd’hui en complémentarité avec les salles aux alentours regroupées autour de « scènes associées ». Au sein de ce dispositif, qui regroupe, outre le Centre Arc en Ciel, l’Espace Ronny Coutteure de Grenay et la M.A.C. de Sallaumines, Arc en Ciel propose une saison jeune public en semaine et en scolaire, ainsi qu’une série de spectacles familiaux à déguster le dimanche après-midi.

La galerie d’expositions, outre ses présentations d’oeuvres d’artistes plasticiens de toutes origines, multiplie les actions de découverte à destination des habitants du bassin minier de tous âges. une politique intensive de travail et de partenariat avec l’ensemble des établissements scolaires de la communauté d’agglomération s’est développée depuis son origine, et connaît encore aujourd’hui une forte croissance.

Crédits : © Alexis Deconinck Gratuit © Ville de Liévin