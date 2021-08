Le Moule centre ancien du Moule Le Moule Eclats de quartier centre ancien du Moule Le Moule Catégorie d’évènement: Le Moule

Samedi 18 septembre, 09h00 Eclats de quartier * Un quartier historique du Moule proche du littoral et à proximité d’un lieu de résistance, « le fortin ». Au cœur de la grande opération de résorption de l’habitat insalubre le quartier affiche un dynamisme culturel avec une grande empreinte historique grâce au dynamisme de sa population et de sa jeune association Eclats de Quartiers

Sam de 9h à 11h : visite guidée (toutes les heures) : Présentation des œuvres artistiques réalisées dans le cadre du contrat de ville du Moule dans le quartier de derrière le fort et sur les murs du centre-ville par des graffeurs ; *

centre ancien du Moule rue joffre 97160 le moule Le Moule 97160

0590231191 http://lemoule.fr

l’une des principales villes de la colonie française aux 18 et 19ème siècles, le Moule garde aujourd’hui l’héritage de son glorieux passé.

