Atelier “Construis ta ville en KAPLA” Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, 18 septembre 2021 09:30, L'Isle-sur-la-Sorgue. Journée du patrimoine 2021 Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue. Gratuit|Sur inscription 0490389698

Samedi 18 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Atelier “Construis ta ville en KAPLA” * Viens t’initier aux techniques de construction en KAPLA et bâtir la ville qui, grâce à toi, va s’agrandir tout au long de la journée.

Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés au moins d’un adulte.

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h15

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h15

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h15

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

Places limitées, inscription obligatoire avant le 17 septembre. Pass sanitaire obligatoire (pour les adultes accompagnants)

Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue 84800 L'Isle sur la Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse

