Visite pour les enfants “Découvre et croque le patrimoine d’un quartier intra-muros de ta ville !” Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, 18 septembre 2021 14:00, L'Isle-sur-la-Sorgue. Journée du patrimoine 2021 Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue. Gratuit|Sur inscription 0490389698

Samedi 18 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Visite pour les enfants “Découvre et croque le patrimoine d’un quartier intra-muros de ta ville !” * Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés au moins d’un adulte

Au choix :

– 14h : quartier de Villevieille (RDV devant l’Hôtel-Dieu, place des frères Brun)

– 15h : quartier de Villefranche (RDV place de la juiverie)

– 16h : quartier de Ville Boquière (RDV devant le grenier numérique, place de la liberté)

– 17h : quartier de Villeneuve (RDV devant la chapelle des pénitents bleus, place Rose Goudard) *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

Places limitées, inscription obligatoire avant le 17 septembre

Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue 84800 L'Isle sur la Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse

