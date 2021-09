Mulhouse Centre An-Nour Haut-Rhin, Mulhouse Visitez ce centre islamique alliant modernité, sobriété et authenticité Centre An-Nour Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Visitez ce centre islamique alliant modernité, sobriété et authenticité * Profitez d’une visite guidée ou libre pour découvrir le centre An-Nour à l’occasion de ce week-end patrimonial. Plusieurs animations vous seront proposées : Présentation de l’architecture et des agencements

Divers ateliers de présentation des différents services qu’offre l’association. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Ouvert à tout public.

Centre An-Nour 178 rue d’Illzach, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin

Le Centre An-Nour est un projet offrant des espaces variés. L’édifice est porteur de réelles valeurs humaines. C’est le premier centre islamique d’Europe en termes de diversité des services proposés. L’architecture du futur centre An-Nour situé rue d’Illzach allie modernité, sobriété et authenticité apportant ainsi une réponse contemporaine aux exigences urbaines et architecturales de la ville de Mulhouse.

