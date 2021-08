Strasbourg Centrale hydroélectrique et écluses EDF Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Strasbourg qui fête ses 50 ans Centrale hydroélectrique et écluses EDF Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Strasbourg qui fête ses 50 ans Centrale hydroélectrique et écluses EDF, 17 septembre 2021 18:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Centrale hydroélectrique et écluses EDF. Gratuit|Sur inscription https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=79440&animation=grand-public

17 – 19 septembre Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Strasbourg qui fête ses 50 ans * La centrale EDF de Strasbourg, située sur l’île du Rohrschollen, fête ses 50 ans de production d’énergie renouvelable. A cette occasion, le public pourra profiter de visites guidées. La centrale EDF de production hydroélectrique de Strasbourg célèbre ses 50 ans. L’usine de Strasbourg a été la dernière centrale construite dans le cadre du Traité de Versailles signé en 1919. Ce chantier, qui a duré seulement trois ans, a bénéficié de l’expérience des chantiers précédents dans la région, mais également de l’expertise d’EDF dans la mise en route de centrales hydroélectriques à travers le monde. Découvrez comment cette centrale, située à seulement 12 km de la Cathédrale, produit une énergie renouvelable depuis un demi-siècle en vous inscrivant à l’une des visites guidées proposées, du 17 septembre au 19 septembre. Pour les amateurs de visites insolites, profitez pendant la soirée de la mise en lumière du circuit de visite, qui sublimera ce patrimoine industriel. Le circuit se terminera par une exposition de magnifiques clichés en noir et blanc, pris lors de la construction de l’usine. La centrale hydroélectrique de Strasbourg souffle ses 50 bougies *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 22h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 20h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Un confirmation d’inscription précisant les conditions d’accès et horaires de visite sera transmise par messagerie électronique.

Centrale hydroélectrique et écluses EDF Route de Rohrschollen, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96458164.jpg?_ts=1627552843060 http://www.edf.fr/alsace-vosges

L’intérêt de la centrale hydroélectrique de Strasbourg, c’est qu’elle combine plusieurs aspects qui sauront intéresser petits et grands. On peut tout d’abord y observer les deux sas de l’écluse, dans lesquels transitent chaque année 18 000 bateaux en moyenne. Un belvédère donne une vue plongeante sur les sas et permet d’assister aux éclusages. On aperçoit également les 6 turbines d’une puissance totale de 150 MW, qui produisent en continu de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable. Enfin, on peut s’attarder sur la passe à poissons et sa rivière reconstituée de plus de 500 mètres, grâce à laquelle les poissons transitent en toute sécurité en contournant les écluses et l’usine électrique depuis 2016.

Crédits : ©EDF Gratuit|Sur inscription ©OT de Strasbourg et sa région

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Centrale hydroélectrique et écluses EDF Adresse Route de Rohrschollen, 67100 Strasbourg Ville Strasbourg Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Centrale hydroélectrique et écluses EDF Strasbourg