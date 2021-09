Découverte des ateliers d’artistes de Centrale 7 Centrale 7 – collectif d’artistes – anciennes mines de fer, 18 septembre 2021 11:00, Nyoiseau.

Journée du patrimoine 2021 Centrale 7 – collectif d’artistes – anciennes mines de fer. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Découverte des ateliers d’artistes de Centrale 7

Le lien entre patrimoine et culture semble évident à Centrale 7. Ancienne friche industrielle, le carreau de bois II comprend l’ensemble des bâtiments qui étaient nécessaires au fonctionnement de la mine.

Présente sur place depuis 2006, l’association s’efforce depuis de rapprocher création artistique et valorisation patrimoniale.

Chaque année, le collectif ouvre ses portes le 3ème week-end de septembre proposant expositions et art vivant ainsi que les visites commentées du nouveau parcours d’interprétation du patrimoine minier et des ateliers d’artistes mais aussi des spectacles et des concerts.

samedi 18 septembre – 11h00 à 23h55

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Prix libre



Centrale 7 – collectif d’artistes – anciennes mines de fer Carreaux de Bois II, 49500 Nyoiseau Nyoiseau 49500 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19884132.jpg 02 41 61 30 34 http://www.centrale7.net

L’héritage patrimonial des Mines de fer de Segré est, à Nyoiseau, colossal : puits, chevalements, machines des « carreaux » de Bois II et Bois III et leurs annexes, vestiges des ateliers de broyage et de l’usine de bouletage. Les anciennes minières, le bassin d’épandage des boues de traitement du minerai, la cité pavillonnaire de Bois II et sa chapelle constituent leur environnement proche. Mais le sujet s’étend aussi aux autres cités et sites minier ou industriels du bassin, de Noyant la Gravoyère à Segré ville de l’ancien siège social, de l’usine électrique, du carreau de l’Oudon. Au-delà vers l’ouest, la liaison sera faite avec la mine de Chazé-Henri, les Forges de Pouancé, du Pays de Châteaubriant, les Mines de fer de Rougé et de le Brutz dans le cadre du domaine ferrifère d’Anjou-Bretagne. Un patrimoine de pays, à considérer et valoriser dans son ensemble. En 2015, le collectif célèbre les 30 ans de fermeture de la mine.

Crédits : Catherine Bellay