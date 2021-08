Calvi CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi Calvi, Haute-Corse Exposition – « Mes mains s’en souviennent – E mio mani si n’invenenu », création de la résidence d’artiste “ART & CONSERVATION” CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi Catégories d’évènement: Calvi

Exposition – « Mes mains s'en souviennent – E mio mani si n'invenenu », création de la résidence d'artiste "ART & CONSERVATION" CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, 17 septembre 2021

17 – 19 septembre
Exposition – « Mes mains s'en souviennent- E mio mani si n'invenenu », création de la résidence d'artiste "ART & CONSERVATION"

Visite du fort, des anciennes cellules et de la terrasse (vue panoramique). *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

[10 personnes maximum, port du masque obligatoire et point de désinfection des mains à l’entrée du bâtiment.

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi
Fort charlet 20260 Calvi
Calvi 20260 Haute-Corse

Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse

