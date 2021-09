Saumur Caves veuve amiot Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées des Caves Veuve-Amiot Caves veuve amiot Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visites guidées des Caves Veuve-Amiot Caves veuve amiot, 18 septembre 2021 10:00, Saumur

18 et 19 septembre Visites guidées des Caves Veuve-Amiot * Cette déambulation dans le clos Elisa à l’écoute de poèmes sur le thème de la vigne et du vin se termine par une dégustation de la cuvée Elisa, millésime inédit. Attention : 400 m de montée à pied vers le clos difficile pour les personnes à mobilité réduite. Durée 1 heure environ, départs toutes les heures. Réservation conseillée au 02 41 83 14 16. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Caves veuve amiot Saint Hilaire Saint Florent 19-21, rue Jean Ackermann, 49400 Saumur

02 41 83 30 31 http://www.saumur.fr

Caves veuve amiot Adresse Saint Hilaire Saint Florent 19-21, rue Jean Ackermann, 49400 Saumur Ville Saumur