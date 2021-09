Saumur Caves Gratien et Meyer Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées des Caves Gratien & Meyer Caves Gratien et Meyer Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Visites guidées des Caves Gratien & Meyer * Durée 1h30, dégustation comprise. Tarifs exceptionnels sur les vins durant tout le week-end. Horaires de visites : 10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15. Réservations fortement conseillées au 02 41 83 13 32. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Caves Gratien et Meyer 110 Route de Montsoreau, 49400 Saumur Saumur 49400 Dampierre-sur-Loire Maine-et-Loire

