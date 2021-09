Gordes CAVES DU PALAIS SAINT-FIRMIN Gordes, Vaucluse Visite des Caves et des jardins du Palais Saint-Firmin CAVES DU PALAIS SAINT-FIRMIN Gordes Catégories d’évènement: Gordes

Vaucluse

Visite des Caves et des jardins du Palais Saint-Firmin CAVES DU PALAIS SAINT-FIRMIN, 18 septembre 2021 10:30, Gordes. Journée du patrimoine 2021 CAVES DU PALAIS SAINT-FIRMIN. Tarif habituel

18 et 19 septembre Visite des Caves et des jardins du Palais Saint-Firmin * Les jardins et l’Escalier Renaissance du Palais Saint-Firmin sont privés et ouverts exceptionnellement à la visite pour les Journées du Patrimoine. Durant votre visite vous rencontrerez les propriétaires, qui continuent de transmettre leur passion pour ces lieux historiques et familiaux ! *

samedi 18 septembre – 10h30 à 13h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

6€ tarif plein / 5€ tarif réduit / 20€ tarif famille – visite des jardins + escalier gratuite avec le ticket d’entrée

CAVES DU PALAIS SAINT-FIRMIN Rue du Belvédère 84200 Gordes Gordes 84220 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 90 72 02 75 http://www.caves-saint-firmin.com

Ensemble souterrain creusé et construit en symbiose avec le rocher au sommet du village de Gordes. Les caves, situées sous le Palais Saint Firmin, comportent les vestiges des activités artisanales du village au Moyen-Age : citernes, cuves à vin et moulins à huile. Ouverture exceptionnelle des jardins en terrasses du Palais.

Crédits : @cavesdupalaissaintfirmin Tarif habituel

Détails Catégories d’évènement: Gordes, Vaucluse Autres Lieu CAVES DU PALAIS SAINT-FIRMIN Adresse Rue du Belvédère 84200 Gordes Ville Gordes Age minimum 4 Age maximum 90 lieuville CAVES DU PALAIS SAINT-FIRMIN Gordes