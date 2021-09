Moulins Caves Bertine Allier, Moulins Visite des caves Bertines Caves Bertine Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Visite des caves Bertines Caves Bertine, 18 septembre 2021 15:00, Moulins. Journée du patrimoine 2021 Caves Bertine. Gratuit

18 et 19 septembre Visite des caves Bertines * Caves Bertine

Samedi et dimanche de 15 h à 19 h

RDV 1 rue Voltaire

Les visites guidées, proposées par un guide-conférencier et les propriétaires des lieux, vous permettront de découvrir ces caves voûtées gothiques qui dorment sous nos pieds depuis 800 ans.

Places limitées. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Caves Bertine 1, rue voltaire, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier

