Gien Cave médiévale Gien, Loiret Visite libre Cave médiévale Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Visite libre Cave médiévale, 18 septembre 2021 10:00, Gien. Journée du patrimoine 2021 Cave médiévale. Gratuit|Sur inscription soc-historique.gien@orange.fr

18 et 19 septembre Visite libre * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

*

Groupes de 10 personnes maxi

Cave médiévale 15 avenue du Maréchal Leclerc, 45500 Gien Gien 45500 Loiret

06 03 49 55 27

Grande cave du XVe siècle sous la butte du château, accès par le bas de l’escalier des Degrés.

Crédits : SHAG Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Cave médiévale Adresse 15 avenue du Maréchal Leclerc, 45500 Gien Ville Gien lieuville Cave médiévale Gien