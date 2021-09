Saumur Cave Ackerman Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées des Caves Ackerman Cave Ackerman Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visites guidées des Caves Ackerman Cave Ackerman, 18 septembre 2021 09:30, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Cave Ackerman. Sur inscription

18 et 19 septembre Visites guidées des Caves Ackerman * Visite guidée à 10h et 15h des caves troglodytes achetées par Jean-Baptiste Ackerman pour son négoce de fines bulles, avec la découverte des installations artistiques de la Résidence Ackerman-Fontevraud. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h00

*

Tarif : 4€ la visite libre et 7€ la visite guidée sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Cave Ackerman 19 rue Léopold Palustre, Saint-Hilaire-Saint-Florent, SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire

02 41 53 03 10 http://www.ackerman.fr/index.php Crédits : Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Cave Ackerman Adresse 19 rue Léopold Palustre, Saint-Hilaire-Saint-Florent, SAUMUR Ville Saumur lieuville Cave Ackerman Saumur