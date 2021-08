Saint-Cybard CAUE Charente Charente, Saint-Cybard Réinventer le patrimoine CAUE Charente Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00 Réinventer le patrimoine * Au cours de cette balade patrimoniale, les élèves sont amenés à s’interroger sur le patrimoine, à chercher les traces de l’évolution du monument et à penser le bâtiment de demain. Cette visite peut ensuite se prolonger, sur une autre journée au CAUE, sous la forme d’un atelier de création de maquette futuriste. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit. Sur inscription.

CAUE Charente 31 Boulevard Besson-Bey, 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente

05 45 92 95 93 http://www.caue16.fr/

Association à but non lucratif, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement vous accompagne dans tous vos projets de constructions et d’aménagements.

