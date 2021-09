Montceau-les-Mines CAUE 71 Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Exposition : Matière Grise CAUE 71 Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

Exposition : Matière Grise CAUE 71, 17 septembre 2021 09:00, Montceau-les-Mines. Journée du patrimoine 2021 CAUE 71. Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Exposition : Matière Grise * “Consommer « plus de matière grise » pour consommer « moins de matières premières » est l’un des enjeux de cette manifestation qui convoque l’intelligence collective pour reconsidérer la matière de nos constructions. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire

CAUE 71 6 Quai Jules Chagot, 71300 Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire

0385690525 https://www.caue71.fr/ https://www.caue71.fr/news/1/2/Exposition-Mati%C3%A8re-Grise

Issu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) est une association investie d’une mission d’intérêt public. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental de Saône-et-Loire depuis 1980. Le CAUE de Saône-et-Loire agit en profondeur aux côtés de ceux qui construisent notre cadre de vie grâce à une équipe pluridisciplinaire compétente en architecture, patrimoine, urbanisme, paysage et énergie. Accompagnateur de projets publics et privés, le CAUE est aussi un lieu de production et de diffusion culturelle, un outil de réflexion et d’aide à la décision. Le CAUE de Saône-et-Loire porte depuis 2005 l’Espace INFO>Energie, devenu Espace Conseil FAIRE en 2021. C’est un lieu d’information et de conseil destiné aux particuliers pour leur projet de rénovation énergétique de leur habitat.

Crédits : © Pavillon de l’Arsenal Gratuit

Age minimum 5 Age maximum 99