Oloron-Sainte-Marie Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Visitez la cathédrale Sainte-Marie Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Visitez la cathédrale Sainte-Marie Cathédrale Sainte-Marie, 17 septembre 2021 09:00, Oloron-Sainte-Marie. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Sainte-Marie. Gratuit

17 – 19 septembre Visitez la cathédrale Sainte-Marie * Située au coeur de l’ancienne cité épiscopale de Sainte-Marie, la cathédrale est un édifice du XIIe siècle qui a conservé un portail roman sculpté représentant les préparatifs d’un festin. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial au titre du bien culturel “Chemin de Saint-Jacques en France”. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Gratuit.

Cathédrale Sainte-Marie place de la cathédrale 64400 Oloron Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Crédits : ©Mairie d’Oloron Sainte-Marie Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cathédrale Sainte-Marie Adresse place de la cathédrale 64400 Oloron Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie