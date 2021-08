Cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption – Visite libre Cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption, 18 septembre 2021 10:00, Vaison-la-Romaine.

Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption. Gratuit

18 et 19 septembre

Cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption – Visite libre

*

La cathédrale est édifiée en 1464 à l’emplacement d’une ancienne chapelle. Elle est située à l’aplomb de la falaise et englobe à sa base le rempart de la haute-ville de Vaison-la-Romaine.

Des pierres, récupérées dans les ruines de la chapelle Saint-Laurent du XIIème siècle, sont reconnaissables dans les parements à leur marque de tâcheron.

La cathédrale se compose d’une nef de quatre travées d’inégales longueurs, voûtées d’ogives, et d’un choeur pentagonal couvert d’une voûte d’ogives sexpartite.

Quatre chapelles latérales ouvrent à l’Est et à l’Ouest dans chaque travée de la nef. Une tribune supportée par un tambour est accolée au revers de la façade de style jésuite (1776).

Une sacristie, couverte d’une voûte en plein cintre, communique avec le choeur.

Le clocher de plan carré, daté de 1470, s’élève au-dessus de la troisième chapelle latérale Ouest.

Cet édifice, modifié au fil du temps, a été délaissé en 1897 lors de la reprise du culte dans la cathédrale romane Notre-Dame-de-Nazareth.

À découvrir : les vitrages artistiques du père Kim En Joong.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

– pass sanitaire obligatoire pour toute personne de 18 ans et plus – port de votre masque obligatoire à partir de 11 ans au cours de la visite – mise à disposition de gel hydro-alcoolique – respect des mesures de distanciation



Cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption Planet de l’Église 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82296399.jpg 04 90 36 50 05 http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine http://vaison-eglisehaute.org/index.php

L’église dite cathédrale-haute

L’église est édifiée en 1464 à l’emplacement d’une ancienne chapelle. Elle est située à l’aplomb de la falaise et englobe à sa base le rempart de la haute-ville.

Des pierres, récupérées dans les ruines de la chapelle Saint-Laurent du XIIème siècle, sont reconnaissables dans les parements à leur marque de tâcheron.

La cathédrale se compose d’une nef de quatre travées d’inégales longueurs, voûtées d’ogives, et d’un choeur pentagonal couvert d’une voûte d’ogives sexpartite.

Quatre chapelles latérales ouvrent à l’Est et à l’Ouest dans chaque travée de la nef. Une tribune supportée par un tambour est accolée au revers de la façade de style jésuite (1776).

Une sacristie, couverte d’une voûte en plein cintre, communique avec le choeur.

Le clocher de plan carré, daté de 1470, s’élève au-dessus de la troisième chapelle latérale Ouest.

Cet édifice, modifié au fil du temps, a été délaissé en 1897 lors de la reprise du culte dans la cathédrale romane Notre-Dame-de-Nazareth.

Photo : l’Église Haute réf 9-01

Crédits : Vaison-Aout2017-®Drone-Vaison-Ventoux-Laurent.Pamato-Lise.Trincaretto Gratuit