Montpellier Cathédrale Saint-Pierre Hérault, Montpellier Concert d’orgue Cathédrale Saint-Pierre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Concert d’orgue Cathédrale Saint-Pierre, 18 septembre 2021 17:30, Montpellier. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Pierre. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30 Concert d’orgue * *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

*

Entrée libre (sauf éventuelle jauge)

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6861393.jpg

La cathédrale Saint-Pierre a été édifiée au XIVe siècle, dès 1364. Remaniée aux siècles suivants, elle a été agrandie au XIXe siècle, au niveau du transept et du chœur actuels. Elle présente un style gothique méridional. Elle est mitoyenne de la Faculté de Médecine. À l’origine, c’était l’église du monastère-collège Saint-Benoît, occupé par les moines bénédictins. Elle est devenue cathédrale, siège de l’évêque, en 1536. Propriété de l’État, elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1906 et le ministère des beaux-arts en a la charge depuis 1912. Elle est entretenue et restaurée aujourd’hui par les services de la DRAC Occitanie. La paroisse est l’affectataire des lieux.

Crédits : © guilhemvandenhaute Gratuit © Sandrine Bertin

Détails Heure : 17:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Cathédrale Saint-Pierre Adresse Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier Ville Montpellier Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cathédrale Saint-Pierre Montpellier