Visite commentée de La Cathédrale Saint-Pierre de Vannes Cathédrale Saint-Pierre de Vannes, 18 septembre 2021 10:00, Vannes. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Pierre de Vannes. Gratuit|Sur inscription 02 97 01 64 00, patrimoine@mairie-vannes.fr

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite commentée de La Cathédrale Saint-Pierre de Vannes * Sise sur la colline du Mené, au centre de la cité fortifiée, la cathédrale Saint Pierre est le monument le plus riche et le plus ancien de Vannes.

Depuis la tour du XIIIe siècle aux restaurations en cours, l’édifice livre une lecture passionnante de sept siècles d’architecture religieuse. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

Gratuit. Réservation conseillée. Nombre de places limité à 10 visiteurs par groupe.

Cathédrale Saint-Pierre de Vannes Place Saint Pierre, 56000, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan

02 97 01 64 00

Au cœur de la ville s’élève la cathédrale St-Pierre. Au XVe les évêques font reconstruire l’édifice roman, dont ils conservent la tout occidentale nord. Aujourd’hui l’église présente une nef gothique et un chœur du XVIIIe. La façade ayant été refaite au XIXe. Sur le flanc nord de la nef, la chapelle renaissance du Saint-Sacrement conserve les reliques de St-Vincent.

