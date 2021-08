Saint-Lizier Cathédrale Ariège, Saint-Lizier Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Cathédrale Saint-Lizier Catégories d’évènement: Ariège

Saint-Lizier

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Cathédrale, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Lizier. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * La cathédrale a été classée MH en 1886 et inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Construite entre le XIe et le XVe siècle.

Son clocher octogonal de style toulousain, son portail du XVe, ses fresques murales du XIe siècle, son orgue classé MH, et son cloître roman du XIIe siècle classé MH en 1886 avec ses chapiteaux décorés. La visite sera complétée par une exposition sur l’ancienne ligne de tramway reliant Saint-Girons à Sentein. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

Cathédrale 105-107 La ville 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14161460.jpg 06 17 39 14 14 https://patrimoineencouserans.wordpress.com

Age minimum 8 Age maximum 11