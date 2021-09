Besançon Cathédrale Saint-Jean de Besançon Besançon, Doubs Présentation autour de la cathédrale de Besançon Cathédrale Saint-Jean de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

18 et 19 septembre Présentation autour de la cathédrale de Besançon * Au programme : – Présentation générale du monument

– Présentation des travaux réalisés sur le clocher en 2020

– Présentation du projet de restauration de la Pietà de Conrad Meit 2021-2022

– Présentation du projet de restauration de la chapelle Saint-Denis 2022

– Quelques mots sur le Trésor (sans visite des lieux, non sécurisés)

– (sous réserve) visite du local de l’horloge astronomique pour présentation de l’étude de diagnostic en cours À noter : Visites à 11h, 14h, et 16h le samedi. Visite à 14h le dimanche. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

Jauge limitée à 15 personnes par visite | RDV sur le perron de la cathédrale au 10 rue de la Convention

Cathédrale Saint-Jean de Besançon 14 rue de la Convention 25000 Besançon

03 81 82 60 38 http://www.cathedrale-besancon.fr/

La cathédrale Saint Jean, consacrée le 5 mai 1148, possède un riche patrimoine allant de l’an mille à nos jours.

La cathédrale Saint Jean est située dans le quartier du Chapitre, au pied de la Citadelle. A l’ombre de la Porte noire, elle symbolise ce lien entre les générations passées et les générations présentes et futures.

