Secrets de la cathédrale Saint-Jean de Lyon Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 17 septembre 2021 14:00, Lyon 05.

Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

17 – 19 septembre

Secrets de la cathédrale Saint-Jean de Lyon

Découvrir les secrets d’une cathédrale…

…Ses légendes et ses mystères. Evoquer le compagnonnage et les traces laissées par quelque treize maîtres de l’œuvre successifs, comprendre les messages laissés par les alchimistes à l’adresse des initiés, mais aussi s’émerveiller devant le savoir-faire des artistes et artisans… et leurs facéties !

Livret de visite et réédition exclusive de l’ouvrage de Lucien Bégule

Le billet inclut gratuitement un livret de visite Secrets de la cathédrale Saint-Jean exclusif de 24 pages, avec photos des détails cachés de la cathédrale, et des illustrations inédites tirées de la collection Le Sacre de Lion.

Vous pourrez vous procurer si vous le souhaitez en plus, le jour même, auprès du conférencier la réédtion du livre de Lucien Bégule La cathédrale de Lyon. (12€. CB, chèques et liquide acceptés)

Description sur https://www.lesacredelion.com/ouvrages/27-la-cathedrale-de-lyon

Précisions

Une visite par un guide avec 22 ans d’expérience, et de multiples anecdotes à raconter !

La visite ne permet pas d’accéder à des lieux inaccessibles au public (galeries hautes…), pour raisons de sécurité.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

9€ par personne pendant les JEP



Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Adresse : 8 place Saint-Jean, 69005 Lyon 05 Lyon 05 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

06 60 83 53 97

Sous le sol du bâtiment actuel; au niveau de la croisée du transept, ont été relevés les vestiges de cinq élévations successives de l’abside, la plus ancienne semblant dater de la fin du IVe siècle. À l’origine, Saint-Jean faisait partie d’un groupe épiscopal avec deux autres édifices situés au Nord : un baptistère transformé en une église qui prit le vocable de Saint-Étienne et fut détruite à la Révolution française et une autre église (Sainte-Croix), qui servit d’église paroissiale au Moyen Âge et fut elle aussi victime de la tourmente révolutionnaire. La juxtaposition de ces trois édifices, entourés d’une enceinte fortifiée, peut être attestée dès le IVe siècle pour le baptistère, la seconde moitié du IVe siècle pour Saint-Jean et le VIIe ou le VIIIe siècle pour Sainte-Croix. On sait par ailleurs que l’archevêque Leidrade restaura Saint-Jean et Saint-Étienne au début du IXe siècle.

Tarif préférentiel