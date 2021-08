Lectoure Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Gers, Lectoure Montée au clocher Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Montée au clocher Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, 18 septembre 2021 17:30, Lectoure. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais. Gratuit|Sur inscription 05.62.68.55.11

18 et 19 septembre Montée au clocher * Montée au clocher de la cathédrale pour osberver la vue imprenable sur le Gers.

Bonne condition physique nécessaire.

Priorité donnée aux 12 premières personnes arrivées.

Inscription OBLIGATOIRE *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 17h30 à 19h00

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers

La cathédrale de Lectoure, conçue au XIIe siècle pour être couverte de coupoles dont elle conserve les piliers, est reconstruite après le siège de 1473, puis après les guerres de religion du milieu du XVIe siècle, ce jusqu’au XVIIIe siècle. Elle est célèbre pour son clocher-donjon de la fin du XVe siècle ayant perdu sa flèche en 1782. La cathédrale devient église paroissiale en 1800.

