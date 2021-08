Périgueux Cathédrale Saint-Front Dordogne, Périgueux Exposition de sculptures en papier « Langage de pierre » Cathédrale Saint-Front Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Exposition de sculptures en papier « Langage de pierre » Cathédrale Saint-Front, 18 septembre 2021 10:00, Périgueux. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Front. Gratuit 0616790397, vah@perigueux.fr

18 et 19 septembre Exposition de sculptures en papier « Langage de pierre » * Œuvres réalisées par des jeunes de Périgueux dans le cadre de l’opération “C’est mon patrimoine !” Exposition visible aux horaires d’ouverture du cloître de la cathédrale Saint-Front. Œuvres en 3D réalisées dans le cadre des ateliers “C’est mon Patrimoine !” par de jeunes explorateurs du paysage, sous la direction de l’artiste Jérémie d’Angelo alias Pechelune. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire. Port du masque obligatoire. RDV : cloître de la cathédrale Saint-Front.

Cathédrale Saint-Front Place de la Clautre, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Siège du diocèse de Périgueux, la cathédrale de Saint Front est d’abord un oratoire avant de devenir, au VIe siècle, une église édifiée sur le tombeau de Saint Front, alliant les styles mérovingiens puis carolingiens.

C’est au XIe siècle que l’église abbatiale primaire se dote de ses coupoles, agrandissement réalisé dans le but d’accueillir les pèlerins du chemin de Compostelle. Elle connaît d’autres agrandissements aux XIVe et XVIe siècles avant d’obtenir le titre de cathédrale en 1669.

Restaurée par Paul Abadie au XIXe siècle, elle est inspirée de la basilique Saint-Marc de Venise et de l’église des Saint-Apôtres de Constantinople.

Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Crédits : ©Ville de Périgueux Gratuit

