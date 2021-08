Toulouse Cathédrale Saint-Étienne Haute-Garonne, Toulouse Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Cathédrale Saint-Étienne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Cathédrale Saint-Étienne, 17 septembre 2021 14:30, Toulouse. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Étienne. Gratuit|Sur inscription 06 62 88 65 20

Vendredi 17 septembre, 14h30 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * La Cathédrale Saint-Étienne est aussi appelé le “Musée du vitrail”, car dotée d’un ensemble de verrières et vitraux de différentes époques et styles.

La déambulation commentée propose aux scolaires de lever les yeux sur ce merveilleux kaléidoscope. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h00

Nombre de places limité à 30 scolaires (2 groupes de 15 personnes max)

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint-Etienne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne

Cathédrale Saint-Étienne, un édifice insolite au cœur de Toulouse.

Crédits : © Association des amis de la Cathédrale Saint-Étienne Gratuit|Sur inscription

