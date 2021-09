Châlons-en-Champagne Cathédrale Saint-Étienne Châlons-en-Champagne, Marne Découvrez librement cette cathédrale, bel exemple de l’art gothique du XIIIe siècle Cathédrale Saint-Étienne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Découvrez librement cette cathédrale, bel exemple de l’art gothique du XIIIe siècle Cathédrale Saint-Étienne, 18 septembre 2021 10:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Étienne. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez librement cette cathédrale, bel exemple de l’art gothique du XIIIe siècle * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Possibilité de visiter la cathédrale avec l’application IDVizit (téléchargeable sur smartphone).

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint-Étienne, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29778369.jpg 03 26 65 17 89 http://www.cathedrale-chalons.culture.fr/

La cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne offre un bel exemple de l’art gothique du XIIIe siècle. Son architecture, notamment celle de la nef et du bras nord du transept, est remarquable et charme par son équilibre. L’art gothique réalise ici l’une de ses ambitions : la dissolution totale du mur au profit des parois vitrées. Les vitraux constituent ainsi la principale richesse de la cathédrale de Châlons, par leur qualité et leur variété et parce qu’ils permettent de suivre l’histoire de l’art du vitrail du XIIe au XIXe siècle. Les nombreuses dalles funéraires gravées forment également un patrimoine artistique de première importance.

Crédits : ©Ville de Châlons-en-Champagne Gratuit ©TitTornade, commons-wikimedia

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Cathédrale Saint-Étienne Adresse Place Saint-Étienne, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Cathédrale Saint-Étienne Châlons-en-Champagne