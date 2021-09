Bourges Cathédrale Saint-Étienne Bourges, Cher « Du symbolisme au sacré, la cathédrale autrement » Cathédrale Saint-Étienne Bourges Catégories d’évènement: Bourges

« Du symbolisme au sacré, la cathédrale autrement » Cathédrale Saint-Étienne, 18 septembre 2021 15:30, Bourges
Gratuit|Sur inscription 02 48 57 81 46

Samedi 18 septembre, 15h30 « Du symbolisme au sacré, la cathédrale autrement » * *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

Cathédrale Saint-Étienne Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher

La cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La crypte abrite les éléments du jubé, sculpture du XIIIe siècle. L’accès à la tour nord offre un riche panorama sur la ville et ses environs.

Heure : 15:30 - 16:30