Les Guides en Herbe font visiter la cathédrale Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers, 17 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription 03 86 61 44 65

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 15h30

Inscription nécessaire pour les classes / présentation en continu pour le public individuel

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre

http://www.nevers.fr https://www.facebook.com/cathedraledenevers/

Dominant la butte, la cathédrale de Nevers se caractérise par ses deux absides, témoins de sa longue histoire. La cathédrale romane du XIème siècle, construite sur les fondations carolingiennes, en reprend le chœur tourné vers l’ouest. Des incendies en 1211 et 1308 obligent à reconstruire une nef et un chœur orienté gothiques. L’édifice est complété au XVème siècle par les chapelles latérales de style gothique flamboyant et au XVIème siècle par la tour. Si le bombardement de juillet 1944 a causé d’importants dégâts, il a aussi permis de découvrir les vestiges du baptistère du VIème siècle. Enfin, l’installation de vitraux contemporains inscrit résolument la cathédrale de Nevers dans une perspective d’avenir.

Crédits : ©Ville de Nevers Gratuit|Sur inscription

