Quimper à vélo et vélo-cargo ! Cathédrale Saint-Corentin

Quimper

Quimper à vélo et vélo-cargo ! Cathédrale Saint-Corentin, 18 septembre 2021 10:00, Quimper. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Corentin. Gratuit|Sur inscription https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

Samedi 18 septembre, 10h00 Quimper à vélo et vélo-cargo ! * L’association quimpéroise Kundy s’associe à la Maison du Patrimoine et vous permet de découvrir la ville, embarqués sur des vélos-cargos.

Un bon moyen de découvrir Quimper de manière totalement originale et utilitaire ! Et pour ceux qui n’auraient pas besoin du cargo, il sera possible de suivre la visite avec des vélos traditionnels spécialement mis à votre disposition ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

e-réservation / groupe limité, durée 2h.

Cathédrale Saint-Corentin Place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81348671.jpg http://www.quimper.bzh/624-la-cathedrale-saint-corentin.htm#idtf_624 Crédits : Ville de Quimper Gratuit|Sur inscription Quimper – Maison du Patrimoine / Cathédrale Saint-Corentin – extérieur (41)

Détails Heure : 10:00 - 12:00