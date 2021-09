Dijon Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Côte-d'Or, Dijon Visite du chantier de restauration de la cathédrale Saint-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Visite du chantier de restauration de la cathédrale Saint-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, 17 septembre 2021 14:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Gratuit|Sur inscription

Vendredi 17 septembre, 14h00 Visite du chantier de restauration de la cathédrale Saint-Bénigne * Au coeur d’un chantier colossal ! À noter : Visites possibles à 14 et 15 h.

Accueil de 45 élèves maximum simultanément, en 3 groupes de 15 auxquels seront présentés successivement 3 lieux du chantier (sacristie, rotonde, atelier de taille de pierre). *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

gaelle.gremet@culture.gouv.fr

Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6464846.jpg 0614423358 http://associationcathedraledijon.fr/

Organisation activités culturelles et patrimoniales autour de la Cathédrale de Dijon.

Crédits : DRAC BFC Gratuit|Sur inscription Amis de la Cathédrale de Dijon

