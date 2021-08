Valence Cathédrale saint-Apollinaire Drôme, Valence Cathédrale Saint-Apollinaire. Cathédrale saint-Apollinaire Valence Catégories d’évènement: Drôme

Samedi 18 septembre, 17h00 Cathédrale Saint-Apollinaire. * Ouverture exceptionnelle *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

RDV sur place, groupe limité, sur réservation

Cathédrale saint-Apollinaire Place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Cette cathédrale, classée MH en 1869, fut construite à l’initiative de l’évêque Gontard et consacrée en 1095 par Urbain II. Agrandie au XVe siècle d’une sacristie et d’une salle capitulaire, elle fut Détruite en 1562 et 1567 durant les guerres de religion. Elle sera reconstruite à l’identique au début du XVIIe siècle, à l’exception de la tour-lanterne et du clocher porche qui date des années 1850. Elle présente de nombreux éléments de sculpture romane, un buffet d’orgue, des boiseries en noyer de la sacristie et un maître-autel dus à Mgr Alexandre Milon de Mesme, évêque de Valence (1726-1771). Le grand orgue (facteur : L. Scherrer, Suisse) a été restauré par la Maison Koenig en 2013-2014.

