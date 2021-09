Sisteron Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Visites libres de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Visites libres de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse, 19 septembre 2021 15:00, Sisteron. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visites libres de la cathédrale * *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Masque et pass sanitaire obligatoires

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Place du Général de Gaulle 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70944023.jpg 0492615450 http://www.sisteron.fr

Erigée à son retour de croisade par Pierre de Sabran. Ouvrage majeur de l’Art Roman Provençal d’influence lombarde (portail, chevet et chœur). Ajout et aménagement des chapelles entre le 15e et le 19e siècle. Entièrement restaurée au 17e siècle et classée Monument Historique en 1840.

Crédits : Service Culture et Patrimoine Sisteron Gratuit Service Culture et Patrimoine de Sisteron

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Adresse Place du Général de Gaulle 04200 Sisteron Ville Sisteron lieuville Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Sisteron