Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet Forcalquier, 17 septembre 2021 18:15, Forcalquier

Vendredi 17 septembre, 18h15 Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet * Grâce à la restauration du clocher et de la toiture de la cathédrale, l’archéologie a pu porter un regard nouveau sur cet édifice que l’on croyait pourtant déjà bien connu. Depuis sa construction au tournant des XIIe-et XIIIe s. jusqu’au chantier du XVIIe s., on redécouvre petit à petit un monument qui rivalise avec les cathédrales de Manosque et Sisteron. *

vendredi 17 septembre – 18h15 à 19h15

Jauge limitée, sur inscription

Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet Forcalquier place du Bourguet 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence

