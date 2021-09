Sisteron Cathédrale Notre-Dame des pommiers Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron visite guidée de la Cathédrale Cathédrale Notre-Dame des pommiers Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Samedi 18 septembre, 14h00 visite guidée de la Cathédrale * Partez à la découverte de ce monument témoin de l’art roman provençal du 12ème siècle. Edifice classé Monument Historique depuis 1840.

Le guide vous permettra de découvrir les petits trésors cachés du monument. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Dans la limites des places disponibles – inscription possible

Cathédrale Notre-Dame des pommiers place du général de gaulle 04200 sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence

04 92 61 58 40 http://www.sisteron.fr

Ancienne Cathédrale de style art roman provençal. Classée Monument Historique par liste de 1840

