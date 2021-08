Vaison-la-Romaine Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son Cloître Vaison-la-Romaine, Vaucluse Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son cloître – Visite libre Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son Cloître Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

18 et 19 septembre Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son cloître – Visite libre * La cathédrale Notre-dame de Nazareth, église-mère du diocèse de Vaison (une quarantaine de paroisses dans l’Etat pontifical et le Dauphiné), se trouvait au centre d’une cité médiévale aujourd’hui disparue. L’évêque résidait dans le palais épiscopal proche et les chanoines dans le cloître et ses bâtiments annexes. Construite au XIème siècle à l’emplacement d’édifices paléo-chrétiens, selon un plan basilical, puis remaniée au siècle suivant, son architecture est un très bel exemple de l’art roman provençal. L’une de ses caractéristiques est la présence de vestiges antiques réemployés lors de sa construction. Accolé à la cathédrale, le cloître comporte quatre galeries entourant le jardin, ajourées de petites arcades groupées par trois sous des arcs de décharge. Les colonnettes sont surmontées de chapiteaux à feuilles d’eau pour la plupart, mais certains sont figuratifs. Les pièces réservées aux chanoines (réfectoire, dortoir, salle capitulaire…), desservies par la galerie du cloître, ont aujourd’hui disparu. La cathédrale ainsi transformée se compose d’une nef centrale de trois travées, flanquée de deux collatéraux sans transept. Le chevet tripartite comprend une abside centrale rectangulaire à l’extérieur et semi-circulaire à l’intérieur. La nef est voûtée en berceau brisé sur doubleaux. Les collatéraux ont des voûtes rampantes. Les abords ombragés et la quiétude du cloître en font un agréable lieu de visite. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Entrée libre sauf pendant les cérémonies religieuses

Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son Cloître avenue Jules Ferry 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81359361.jpg 04 90 36 50 05 http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine

La Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son Cloître De la ville antique à la ville médiévale, quelques siècles se sont écoulés. L’organisation urbaine s’est alors en partie superposée aux vestiges gallo-romains, souvent réutilisés pour l’édification des nouveaux bâtiments comme on le voit dans les fondations de la cathédrale. Avec l’expansion du christianisme, la ville s’est d’abord établie autour de son monument religieux, sur la rive droite de l’Ouvèze.

