Matrimoine 2021 : Visites spectaculaires et décalées mais toujours dans les temps / Agence TIC TAC Cathédrale de Noyon, 18 septembre 2021 14:00, Noyon.

Journée du patrimoine 2021 Cathédrale de Noyon. Gratuit

18 et 19 septembre

Matrimoine 2021 : Visites spectaculaires et décalées mais toujours dans les temps / Agence TIC TAC

Un voyage hors du temps ! Pas de précipitation ! Et surtout, Together ! Together ! Avec l’Agence TIC TAC, constituée d’hommes et de femmes formées au difficile métier de « guide dans l’espace-temps », vous serez choyés, dorlotés : on se faufile, on accélère, on observe, en toute confiance, chacun des participant-e-s a la sensation d’être privilégié-e. Le temps et l’espace ne deviennent plus qu’une notion abstraite pour le/la visiteur-se et pourtant…

Avec l’Agence TIC TAC, keep cool ! Tout est géré, avec calme, poésie et humour.

À Noyon, laissez-vous entraîner pour une visite toute particulière dans les méandres de l’histoire, peu connue, de femmes célèbres de la ville.

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

Cathédrale de Noyon place du parvis 60400 Noyon Noyon 60400 Saint-Blaise Oise

Crédits : Création : Epoxi Gratuit Ville de Noyon