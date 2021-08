Saint-Antonin-de-Lacalm Castelroc - Château de La Roque Saint-Antonin-de-Lacalm, Tarn Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Castelroc – Château de La Roque Saint-Antonin-de-Lacalm Catégories d’évènement: Saint-Antonin-de-Lacalm

Vendredi 17 septembre, 09h30 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * L’association Castelroc propose plusieurs visites commentées du site médiéval. En parallèle, les enfants pourront découvrir dans l’enceinte du château son exposition, régulièrement mise à la disposition des écoles et collèges : “Comprendre l’époque médiévale à travers l’histoire du château de La Roque”. Nouveauté 2021 ! Les bénévoles de l’association ont participé à la création d’un “serious game”. Ce jeu à la fois ludique et pédagogique s’inititule “Assiégé” et il s’adresse aux jeunes élèves qui étudient l’époque médiévale. Il sera proposé aux enseignants pour leur élèves pour compléter la découverte du site historique. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h30

Sur inscription et réservation en ligne obligatoire “Les enfants du Patrimoine 2021” (places limitées)

Castelroc – Château de La Roque La Roque, 81120, Saint-Antonin-de-Lacalm Saint-Antonin-de-Lacalm 81120 Tarn

https://cibul.s3.amazonaws.com/location32724148.jpg http://www.castelroc.net https://www.facebook.com/chateaucastelroc/

La construction du château de La Roque, rebaptisé « Castelroc » par ses nouveaux propriétaires remonterait certainement à la période carolingienne pour sa première construction, c’est-à-dire à la fin du IXe siècle.

Il est situé à Saint-Antonin-de-Lacalm sur le bord du Dadou dans le Tarn.

Aujourd’hui, l’association Castelroc en Arifadès en assure la préservation et la gestion.

Crédits : © Castelroc Sur inscription © Association Castelroc – Antoine Barrès

