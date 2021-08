Saint-Antonin-de-Lacalm Castelroc - Château de La Roque Saint-Antonin-de-Lacalm, Tarn Soirée cinéma en plein air Castelroc – Château de La Roque Saint-Antonin-de-Lacalm Catégories d’évènement: Saint-Antonin-de-Lacalm

Soirée cinéma en plein air Castelroc – Château de La Roque, 17 septembre 2021 19:30, Saint-Antonin-de-Lacalm. Journée du patrimoine 2021 Castelroc – Château de La Roque. Tarif habituel|Sur inscription https://www.helloasso.com/associations/castelroc-en-arifades/evenements/chasse-au-tresor

Vendredi 17 septembre, 19h30 Soirée cinéma en plein air * A Castelroc , nous vous proposons de vivre l’histoire des cathares de notre région au XIIIe siècle avec la projection de deux courts métrages réalisés par François SERS “Bon Sens Production”. Une projection dans l’enceinte du château avec la présence de figurants, du réalisateur et des bénévoles de l’association. Durant la soirée, la “Taverne du dragon repu” sera ouverte pour vous et vous proposera une variété de “Miam! Miam!” et “Glou! Glou!” (paiement sur place) Le tarif à l’entrée est de 8€/personne (réservation et paiement en ligne uniquement) Information importante ! Parking au village de Saint Antonin de Lacalm (place de l’église). Navette gratuite au départ du village entre 19h30 et 20h00, retour au village par la navette à 23h00 (le stationnement en bordure de la D13 est strictement interdit) Vous envisagez de venir à Castelroc pour participer à une séance de cinéma en plein air (prévoyez de quoi vous couvrir). L’accès au château n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite, celui-ci s’effectue par un chemin de randonné, aussi, il est recommandé d’être correctement chaussé (chaussures fermées). Le sentier sera balisé par des lanternes, mais vous pouvez vous munir d’une lampe de poche pour éclairer vos pas. *

vendredi 17 septembre – 19h30 à 23h00

*

8€. Inscription et réservation en ligne obligatoire (places limitées)

Castelroc – Château de La Roque La Roque, 81120, Saint-Antonin-de-Lacalm Saint-Antonin-de-Lacalm 81120 Tarn

La construction du château de La Roque, rebaptisé « Castelroc » par ses nouveaux propriétaires remonterait certainement à la période carolingienne pour sa première construction, c’est-à-dire à la fin du IXe siècle.

Il est situé à Saint-Antonin-de-Lacalm sur le bord du Dadou dans le Tarn.

Aujourd’hui, l’association Castelroc en Arifadès en assure la préservation et la gestion.

Crédits : © Castelroc Tarif habituel|Sur inscription © Association Castelroc – Antoine Barrès

