Brouzet-lès-Alès Castellas de Bouquet Brouzet-lès-Alès, Gard Balade patrimoniale Castellas de Bouquet Brouzet-lès-Alès Catégories d’évènement: Brouzet-lès-Alès

Gard

Balade patrimoniale Castellas de Bouquet, 18 septembre 2021 09:30, Brouzet-lès-Alès. Journée du patrimoine 2021 Castellas de Bouquet. Gratuit|Sur inscription 06 14 06 11 99

Samedi 18 septembre, 09h30 Balade patrimoniale * Pour marquer les liens étroits qui lient historiquement les deux forteresses, les associations des châteaux d’Allègre et Bouquet organisent une balade patrimoniale. 9h30 : visite du castellas

10h30 : départ de la marche

11h : mas Talain (typique au cœur de la garrigue)

11h30 : ancienne église et cimetière de Bouquet

12h30 : maison du haut Moyen Âge Suzon

13h00 : visite de l’oppidum Saint-Peyre (repas tiré du sac)

14h30 : départ de l’oppidum

16h00 : arrivée au château d’Allègre (visite du Castrum) Une buvette sera installée au château pour désaltérer marcheurs et visiteurs. Vente de fougasses cuites dans le four du château dans l’après-midi. Les visiteurs peuvent accéder en voiture au castellas de Bouquet pour le départ de la procession ou bien attendre son arrivée au castrum d’Allègre. Organisé par les bénévoles des châteaux d’Allègre et de Bouquet. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

*

Le transport entre les deux châteaux est à la charge des participants, environ 11 km de marche, nécessité d’être bien équipé, niveau de difficulté moyen, la marche sera annulée si les conditions météorologiques ne sont pas favorables

Castellas de Bouquet Castellas de Bouquet, 30580 Bouquet Brouzet-lès-Alès 30580 Gard

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 14 06 11 99 http://castellasdebouquet.e-monsite.com/ Crédits : © Jacques Rey Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Brouzet-lès-Alès, Gard Autres Lieu Castellas de Bouquet Adresse Castellas de Bouquet, 30580 Bouquet Ville Brouzet-lès-Alès Age minimum 8 Age maximum 75 lieuville Castellas de Bouquet Brouzet-lès-Alès