17 – 19 septembre Découvrez l’ancienne gare de Plombières-les-Bains * Le Train des Eaux ne s’arrête plus à la gare, mais son histoire est encore présente au Casino de Plombières-les-Bains : visite libre du hall d’exposition et du wagon*. Le passé du bâtiment fait du Casino un lieu atypique par son histoire et également par son actualité : l’histoire avec la façade de l’ancienne gare dans le pur style ferroviaire du XIXe ; l’actualité avec les jeux et le divertissement de l’actuel casino, sans oublier le wagon, disposé sur des rails au restaurant appelé tout naturellement « Le Wagon », véritable clin d’œil au passé. *Visite libre hors des horaires de service du restaurant. Passe sanitaire obligatoire *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre (soumise à conditions dans l’espace des machines à sous). Respect des mesures sanitaires en vigueur. Passe sanitaire obligatoire

Casino Allée Eugène Delacroix, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40420151.jpg?_ts=1627563148985 03 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ https://www.facebook.com/casinoplombieres/

Conçu sur les fondations de l’ancienne gare de la station thermale de Plombières-les-Bains, le décor du Casino offre un aperçu de l’époque Napoléonienne. Le 15 juin 1878, la première ligne de chemin de fer desservant Plombières est ouverte : le Train des Eaux a emmené les curistes et les marchandises jusqu’en 1978. Le Casino, qui a su conserver toute sa façade Second Empire et son esprit ferroviaire, a ouvert à cet emplacement en novembre 2001.

