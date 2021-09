Le Val-André Casino du Val-André Côtes-d'Armor, Le Val-André Concert Collectif Đ – “Les Gens de la Mer” Casino du Val-André Le Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert Collectif Đ – "Les Gens de la Mer" Casino du Val-André, 18 septembre 2021 20:30, Le Val-André

Samedi 18 septembre, 20h30 Concert Collectif Đ – “Les Gens de la Mer” * Le Collectif Đ propose au spectateur de s’immerger dans l’univers des « gens de la mer » à travers les textes de Jean Richepin.

Les mondes d’hier et d’aujourd’hui se croisent, se rencontrent, se confondent pour garder me moire et cre er une nouvelle histoire, au de tour d’un son, d’une voix, d’une musique, d’une parole.

Un spectacle sensible où l’e motion inonde pour donner naissance à un nouveau paysage. Spectacle à 20h30, entrée libre.

Ouverture des portes du Casino à 19h45

Le pass sanitaire sera exigé *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

Entrée libre, présentation du pass sanitaire exigée. Ouverture des portes à 19h45

Casino du Val-André 1 rue Winston Churchill, 22370 Pléneuf-Val-André Le Val-André 22370 Côtes-d’Armor

02 96 72 85 06

Casino historique de la station balnéaire du Val-André, son architecture extérieure arbore un style art déco.

Crédits : © Ville de Pléneuf-Val-André / DR Gratuit

